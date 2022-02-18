شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير عقارين لعلاج سرطان الكبد عن طريق الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديث بروتوكول علاج أورام الكبد بإدراج نوعين من أدوية سرطان الكبد التى تؤخذ عن طريق الفم.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم تدريب الأطباء بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن الفحوصات والتحاليل الخاصة ببرنامج متابعة مرضى التليف الكبدى والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "يتم عمل فحوصات وتحاليل دورية مجانية للاطمئنان على صحة المرضى"، وأوضحت وزارة الصحة والسكان: "يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية مع عمل تحاليل الأورام كل 4 شهور، وذلك للاطمئنان علي صحة المرأة".