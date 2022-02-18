شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير حديقة درب اللبانة ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة أعمال تطوير حديقة درب اللبانة بميدان الرميلة بمحافظة القاهرة، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة القيمة الحضارية والجمالية للعاصمة.



وتشمل مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية 5 مناطق هى: وتشمل مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية 5 مناطق هى: المنطقة الأولى المنطقة الأولى

المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.



المنطقة الثانية المنطقة الثانية

منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.



المنطقة الثالثة المنطقة الثالثة

منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.



المنطقة الرابعة المنطقة الرابعة

المنطقة المحيطة بمسجد الحسين، وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.



المنطقة الخامسة المنطقة الخامسة

منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.