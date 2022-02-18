خطوات تسجيل طلاب المنازل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل طلاب الثانوية العامة 2022، المنازل والمنقولين من الصف الثانى الثانوى إلى الثالث الثانوى، استمارة التقدم للامتحانات.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب واعتمادها وختمها من المدرسة التابع لها الطالب، أما بالنسبة للطلاب الراسبين من العام الماضى أو الأعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة "الكنترولات"، ويتم اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية.



وتابعت الوزارة أن "طالب المنازل"، يرفق بالاستمارة ما يثبت حصوله على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وبيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوى إلى الصف الثانى الثانوى ومن الصف الثانى الثانوى إلى الصف الثالث الثانوى أو ما يعادله، موضحا به اللغة الثانية التى أدى فيها الطالب الامتحان، وبيان رسوب الطالب فى الصف الثالث الثانوى العام لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين فى الصف الثالث الثانوى، إضافة إلى شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة من بطاقة الرقم القومى، وثلاث صور حديث للطالب على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع كتابة اسم الطالب أسفل الصورة وخلفها طبقا للمدون فى شهادة الميلاد وتختم بخاتم شعار الجمهورية.

وطالبت الوزارة بضرورة استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة، كما يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتتولى الإدارة التعليمية " شئون الطلبة والامتحانات" مراجعة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان وتتبع المدارس والإدارات التى يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم نفس الإجراءات التى تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان، ويرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التى تقدم فيها للامتحان ويرفق مع الطلب إيصال مقبول الدفع بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام يراد بحثه ويتم تسجيل جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونيا عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.