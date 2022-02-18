شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي أب لكل المصريين.. هاشتاج يتصدر قوائم تويتر في حب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تقديم الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على شكل هاشتاج تصدر المراكز الأولي عبر قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً بعنوان "السيسي أب لكل المصريين"، وسرعان ما حصد الهاشتاج على الالاف من التعليقات والصور التي تقدم الدعم للرئيس في قراراته الأخيرة.

واصطحبت تغريدات المشاركين صور للرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافل الدولية ووسط عدد كبير من رؤساء الدول الكبرى، الذين يقفون احتراماً وتقديراً لاستقبال الرئيس المصري، بالإضافة إلى عدد كبير من التعليقات الإيجابية الداعمة للرئيس، حيث كتب أحد المشاركين "السيسي مش أب لكل المصريين فقط، لا لا ده كبيرنا كلنا واللي مشرفنا في كل مكان، قد الدنيا يا ريس"، بينما كتب آخر "ربي يحفظك فخامة الرئيس الانسان".

كما حرص اخر على نشر صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب "يكفي أن جموع البشر على مستوي العالم يشهد بالقيادة الحكيمة وبكل قوة وكرامة، تحيا مصر، وعشت رئيسنا، تحيا مصر بعزة وفخر"، ونشر اخر صورة من مطار القاهر بعد التجديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتب "ما شاء الله ربنا يبارك، تحيا مصر وعاش السيسي لمصر الحبيبة".