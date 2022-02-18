شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق عين شمس تقسم الطلاب لمجموعتين وتضع المواد على منصة الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تقسيم طلاب كل فرقة دراسية في الشعبتين العربية والإنجليزية إلى مجموعتين ( أ ) و ( ب ) ، وبحيث يقتصر الحضور في الأسبوع الأول على المجموعة ( أ ) ، ويقتصر الحضور في الأسبوع الثاني على المجموعة ( ب ) ، وهكذا بالتناوب بينهما حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت الكلية إلى بأنه سيتم يوميا تسجيل جميع المحاضرات ، ووضعها في ذات اليوم على المنصة التعليمية للكلية ، موضحة أن كل أستاذ سيتولى شرح مقرره للمجموعتين تباعاً دون تكرار ، وبحيث ما يشرح للمجموعة ( أ ) ، يتم تسجيله ووضعه على المنصة للمجموعة ( ب ) والعكس ، وبالتالي يلتزم طلاب المجموعتين بجميع أجزاء المقرر المشروحة في المدرج .

وينطلق غدا السبت 19 فبراير، الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، وذلك وفقا لما حدده الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، والذى حدد بدء الإجازة فى 5 فبراير الحالى لمدة أسبوعين، على يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وتستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 / 2022 بتطبيق صارم للاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، والتشديد على تطبيق كافة الاجراءات أثناء انتظام الدراسة.

وكانت عدد من الجامعات الحكومية بدأت فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، على مدار الأيام الماضية ، على أن يتم استكمال إعلان النتائج مع بداية التيرم الثانى واتاحتها الكترونيا للطلاب.