شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": التعدى على الأراضى الزراعية تهديد للأمن الغذائى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعية، إن التعدى على الأراضى الزراعية ظاهرة سيئة، ولكن آن الأوان لوقفها، حتى وإن كانت هذه الأراضى ملكية خاصة، إلا أن المحاصيل التى تخرج منها تمثل الأمن الغذائى المصرى، وتابع: "هذه الأراضى ملكية للأجيال المقبلة لتوفير الأمن الغذائي".

وأضاف "الشناوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة، من أجل رصد أى مخالفة والتعامل معها على الفور وفقا للقانون والإجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخراً، وتابع: "تم وضع منظومة شاملة للتعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية ولم يعد هناك تهاون والردع سيكون بشكل شامل".

وأكد "الشناوى"، أنه تم تشكيل لجان ميدانية على مستوى القرى والمحافظات، ضمن منظومة مكافحة التعدى على الأراضى الزراعية، لافتاً إلى أن محافظة البحيرة هي الأعلى في التعدى على الأراضى الزراعية تليها القليوبية ثم قنا والمنيا.