شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: أوروبا تستمع لرؤية الرئيس السيسى حول شرق المتوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، إضافة إلى ملف عن 4 قوانين حكومية جديدة أمام البرلمان للتخفيف على المواطنين ودعم مبادرة "حياة كريمة"، وتحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة طقس غير مستقر تضرب البلاد خلال ساعات..

قمة مصرية - بلجيكية فى بروكسل.. أوروبا تستمع لرؤية الرئيس السيسى حول شرق المتوسط وأفريقيا.. السيسى لرئيس وزراء بلجيكا: مصر أصبح لديها بنية أساسية متطورة ومكتملة العناصر.. ونحرص على تطوير العلاقات الثنائية.. و"دى كرو" يشيد بجهود القاهرة فى مجال مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مبادئ حرية العقيدة

الرئيس يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية الاهتمام بتطوير وتعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى.. "أورسولا فون ديرلاين": القاهرة مركز ثقل للمنطقة وحريصون على مواصلة دفع التعاون معها على مختلف المستويات

4 قوانين حكومية جديدة أمام البرلمان للتخفيف على المواطنين ودعم "حياة كريمة"

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رئيس "النواب": عدم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية يعوق تحقيق الاستقرار فى المنطقة.. "جبالى": تحقيق التكامل الاقتصادى يمثل جسرا رئيسيا يمكن العبور من خلاله إلى تضامن عربى أكثر رسوخا

الجمهورية الجديدة وجهة استثمارية لكل دول العالم.. 6 أسباب حولت مصر إلى الوجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا.. خطة الإصلاح الاقتصادى نقطة البداية قناة السويس وطريق "القاهرة – كيب تاون" أهم شرايين الربط بين القارات

اقتصادية قناة السويس مركز عالمى للتجارة.. محور التنمية يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى توفر فرصا واعدة للشركات البلجيكية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى

"الأرصاد" تحذر من حالة طقس غير مستقر تضرب البلاد خلال ساعات