في ظروف غامضة.. العثور على جثة شخص مجهول الهوية بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء علاء فاروق على جثة رجل مجهول الهوية ملقاة بطريق كرداسة شمال قطاع أكتوبر.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل ملقاة بالطريق نطاق مركز كرداسة.

وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تنسيقا مع قطاع الأمن العام؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن جثة لشخص مجهول الهوية دون إصابات ظاهرية، ولا يحمل أوراق ثبوتية تشير إلى هويته.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة شكل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال اكتوبر، ووكيله المقدم مجدي موسى.

تركزت خطة المباحث بقيادة الرائد معتصم رزق على فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على الجثة، وبلاغات التغيب للتوصل إلى هوية الشخص المعثور على جثته، من ثم فحص علاقاته لفك طلاسم الواقعة.

تحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.