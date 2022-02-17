4 أيام من الاختفاء انتهت بجثة.. العثور على الطفلة رودينا مقتولة بزراعات أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد 4 أيام من الاختفاء، عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة الطفلة رودينا هاني مقتولة بالقرب من قطعة أرض زراعية بطريق ترسا مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من مأمور المركز بتلقيه بلاغ من أسرة الطفلة بقرية ترسا بتغيبها في ظروف غامضة، دون اتهام أحد بالتسبب في تغيبها.

في وقت لاحق وردت إشارة للرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة الطفلة بالقرب من قطعة أرض زراعية بنطاق المركز.

وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، ضباط فرقة الجنوب بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ تنسيقا مع مباحث أبو النمرس؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف العميد أحمد خلف، أن الجثة للطفلة المتغيبة ترتدي ملابسها، ووجود آثار خنق حول الرقبة.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث الجنوب، يعكف عناصره على فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط منزل الطفلة، وتتبع خط سيرها، والكاميرات المركبة بمحيط العثور على الجثة، فضلا عن فحص علاقات والديها ومعرفة وجود أية خلافات مع آخرين تتسبب في ارتكاب الجريمة.

تم إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.