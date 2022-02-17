رحلة الكيف القاتلة.. كواليس العثور على جثة فتاة في وضع التشهد بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات العثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق بمركز كرداسة.

التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة توصلت إلى أن الفتاة تعاني إدمان المواد المخدرة، كانت في طريق إلى أحد أوكار الكيف مستقلة سيارة ميكروباص قبل أن تقفز بشكل مفاجئ.

شاهد عيان -كان في طريقه إلى أداء صلاة الفجر بمسجد قريب- وقعت أنظاره على الفتاة بينما كانت على قيد الحياة شارحا الهيئة التي بدت عليها "قاعدة في نص الطريق زي جلسة التشهد وفيها الروح".

أضاف الشاهد أنه حملها بعيدا عن السيارات "ركنتها على جنب الطريق.. تاني يوم لقيتها ماتت" لافتا إلى أنه تخوف من الإبلاغ عن الواقعة فتتجه إليه أصابع الاتهام.

تلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية بالطريق دائرة مركز كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر. تبين أن الجثة لفتاة في أواخر العقد الثاني من العمر مجهولة الهوية لا تحمل أي أوراق ثبوتية، ترتدي ملابسها وبها آثار كسر بالضلوع.

شكل العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، فريق بحث بمشاركة وكيله المقدم مجدي موسى والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائد أحمد فايز والرائد عبد الرحيم الرفاعي.

تحريات رجال المباحث تركزت على مراجعة كاميرات المراقبة وآخر مشاهدة للفتاة التي نفت وجود شبهة جنائية في الواقعة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.