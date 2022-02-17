الري: وعد بحل مشكلة مزارعي أسوان بعد تدخل البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وعد المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، بحل مشكلة مزارعي أسوان، المتعلقة بمخالفات الري في زمام بالمحافظة بشكل عاجل، من خلال عرضها على اجتماع اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعة والري المقبل، في إطار وضع حلول لهذه المشكلة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم أثناء المؤتمر الجماهيري للاستماع لمشكلات المزارعين في أسوان، ضمن برنامج الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد مجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمحافظة أسوان، بحضور المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي.

وقال شلبي: "تم تكليفي من قبل وزير الموارد المائية والري بشأن حل هذا الموضوع، ومن ثم سيتم تناول الأمر بالتفصيل فى اجتماع اللجنة سالفة الذكر المقبل التي أشرف برئاستها، بنية الحل فيما يخص زمام المحافظة بالكامل وليس منطقة بعينها".