تحذير من الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة.. وهذا توقيت ذروة الاضطرابات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد عبدالناصر:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ من الساعات الأولى ليوم الجمعة على غرب البلاد حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن حالة الاضطرابات تنتقل وسط اليوم إلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حيث يأخذ النصيب الأكبر من الأمطار؛ ويتعمق يوم السبت لتكون ذروته على شرق البلاد يصل إلى حد السيول على سيناء والبحر الأحمر خاصة المناطق المجاورة للمرتفعات لذا يرجى توخي الحذر هناك.