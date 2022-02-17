شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ستلعب دورا حاسما فى نجاح مكافحة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنهما ناقشا كيفية تعزيز العلاقات فى جميع المجالات، بما فى ذلك الفرص الاقتصادية والاستقرار الإقليمى وحقوق الإنسان والطاقة والمناخ، مشيرة إلى أن مصر بصفتها رئيس COP27، ستلعب دورًا حاسمًا فى النجاح العالمى فى مكافحة تغير المناخ.

ونشرت أورسولا، فيديو لقاءها مع الرئيس السيسى، عبر حسابها على تويتر، صحبته بتعليق: "لقد التقيت بالرئيس، ناقشنا كيفية تعزيز العلاقات فى جميع المجالات، بما فى ذلك الفرص الاقتصادية والاستقرار الإقليمى وحقوق الإنسان والطاقة والمناخ".

وأضافت أورسولا: "بصفتها الرئيس COP27، ستلعب مصر دورًا حاسمًا فى النجاح العالمى فى مكافحة تغير المناخ.





وكان الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، نشر فيديو لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي، وحرصها على التواصل المنتظم معه فى ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبى، مؤكدةً رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

من جانبه، رحب الرئيس باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.