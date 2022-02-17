طقس الجمعة رعد وأمطار.. موجة تقلبات جوية تضرب البلاد.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البلاد خلال الساعات القادمة، لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يزيد من الإحساس ببرودة حالة الجو.



طقس الجمعة رعد وأمطار

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد خلال الساعات القادمة لحالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية علي معظم المناطق الشمالية يبدأ غدا الجمعة 18 فبرايرحتى صباح الأحد 20 فبراير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، مع انخفاض فى درجات الحرارة مع نشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذلك نتيجة تأثير منخفض جوي يصاحبه تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار متفاوتة الشدة علي السواحل الغربية ويتقدم تدريجيا للداخل ليؤثر علي الصحراء الغربية (الواحات البحرية ) ثم يصل الي مصر الوسطي ومدن القناة وسيناء؛ كما تنشط الرياح علي كافة الانحاء لتسود أجواء باردة علي مدار اليوم.