شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": السماح بأداء الحج لفئتين فقط من غير السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة، لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.

وفيما يخص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت «الحج والعمرة» أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

ومن ناحية أخرى ، كان تطبيقا «اعتمرنا» و«توكلنا» قد أظهر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت إصدار تصاريح العمرة حتى نهاية شهر مارس القادم 2022، على مختلف الفترات اليوم، وذلك للمستفيدين الرئيسيين من التطبيق والمرافقين، بحسب "عكاظ".

ووفقا لصفحة الحجوزات، فإن آخر يوم لإتاحة التصاريح هو 31 مارس 2022، قبل نحو يومين من بدء شهر رمضان المبارك.

وأظهرت صفحة حجوزات تصاريح العمرة فى تطبيقى «اعتمرنا» و«توكلنا» لشهر مارس، أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر «خفيف» فى كافة أيام الشهر ما يعنى إمكانية أداء العمرة بكل يسر، باستثناء أيام الجمعة من كل أسبوع التى جاءت باللون الأحمر «ازدحام مرتفع» فى ظل إمكانية إتاحة الحجز فيها، فيما دعت وزارة الحج والعمرة إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين أو المرافقين اختيار الوقت المناسب وتجنب أوقات الذروة.

وفيما يخص شروط العمرة للقادمين من الخارج، أكدت الوزارة أنه يشترط التحصين واستكمال جرعات لقاح كورونا لإصدار التصاريح، وتسجيل اللقاحات فى منصة «مقيم»، وتقديم شهادة سلبية لفحص PCR معتمد لفايروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد القدوم إلى السعودية، ويمكن التواصل مع شركة الطيران أو الجوازات السعودية للمزيد من المعلومات حول ذلك.