شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تكليفات من الرئيس ببدء إجراءات تعيين 30ألف معلم سنويا لمدة 5سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة ببدء إجراءات تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، إضافة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم أن تظلمات نتيجة الإعدادية على مستوى المديريات وتحديد 20 جنيها رسوما للمادة، وحالة الطقس غدا، وموعد موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والزمالك وساجرادا الأنجولي فى دورى أبطال أفريقيا..

وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

قمة "مصرية- بلجيكية" فى بروكسل.. أوروبا تستمع لرؤية الرئيس السيسى تجاه القضايا السياسية فى شرق المتوسط وأفريقيا.. الرئيس: مصر أصبح لديها بنية أساسية متطورة.. و"دي كرو" يشيد بجهود القاهرة فى مكافحة الفكر المتطرف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة بروكسل مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو"، وذلك بحضور وفدى البلدين.

مصر تدين كافة المحاولات الرامية لتهجير الفلسطينيين من حى الشيخ جراح

أدانت وزارة الخارجية فى بيان لها ممارسات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح فى القدس الشرقية.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التعليم إجراءات تطوير التعليم خلال 2017-2022.. مدبولى: الدولة بقيادة الرئيس السيسي وضعت التعليم كأحد أولويات التنمية.. وتكليفات رئاسية ببدء إجراءات تعيين 30ألف معلم سنويا لمدة 5سنوات

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الدولة بالمعلم أيضا من خلال الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون على نظام التعليم الجديد، إلى جانب جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين، لافتا إلى تكليف رئيس الجمهورية مؤخرا بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات؛ وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، مشيرا في هذا الصدد إلى موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه قبل الماضي، على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد، تنفيذا لتكليفات الرئيس.





الأعلى للجامعات: بدء الفصل الدراسى الثانى السبت 19 فبراير ولمدة 16 أسبوعا

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، بجامعة حلوان، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.





وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع (سيناء- 6)

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك ذو مستويين ( سيناء- 6) والذى تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية، ويستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

التعليم: 20 جنيها لكل مادة رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 20 جنيها لكل مادة، موضحة أن طلبات التظلم تقدم فى المديريات التعليمية حسب ظروف كل مديرية على حده والمواعيد التى تحددها، لافتة إلى أن المديريات اعتمدت النتائج وفتحت باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.





الحكومة تنفى صدور قرار رسمى يحدد ضوابط أداء امتحانات الثانوية العامة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار رسمي يحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز الاعلامى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.





جنايات المنصورة تقضى بالمؤبد لقاتل زوجته أثناء تنفيذ حكم حضانة.. لايف

قضت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل زوجته أثناء تنفيذ حكم حضانة للزوجة.





إصابة رئيس سويسرا بكورونا بعد يوم من إعلان انتهاء الوباء فى البلاد

أعلنت السلطات الصحية فى سويسرا، اليوم الخميس، إصابة الرئيس إجنازيو كاسيس، بفيروس كورونا وذلك بعد مرور يوم على إعلان نهاية الوباء في البلاد.





روسيا تطرد نائب السفير الأمريكى فى موسكو

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن روسيا قامت بطرد نائب السفير الأمريكى فى موسكو.

سفارة واشنطن فى موسكو: طرد روسيا لنائب السفير خطوة تصعيدية سنرد عليها

قالت السفارة الأمريكية في موسكو، إن طرد موسكو لنائب السفير الأمريكى خطوة تصعيدية سيتم الرد عليها، بحسب مصادر إعلامية.

قفزة فى أسعار الذهب.. ارتفاع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع بقيمة 10 جنيهات خلال التداولات الصباحية، بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1890 دولار، مقابل سعر بلغ 1872 دولار بالتعاملات أمس، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر، وجاءت قفزة الذهب بسبب استمرار التوتر في أوكرانيا وكذلك صعود كبير في مؤشرات التضخم





استعدوا.. تقلبات جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. تبدأ مساء الجمعة وتنتهى الأحد.. السبت ذروة التقلبات وأمطار متفاوتة الشدة تصل للسيول على سيناء والبحر الأحمر.. الأمطار تمتد للمحافظات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد خلال الساعات القادمة، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يزيد من الإحساس ببرودة حالة الجو .

رحيل أحمد مصطفى "أسطورة الزمالك" فى عقد الستينات بالقرن الماضى.. 6 بطولات مع القلعة البيضاء.. شارك فى الألعاب الأولمبية 1964 وأمم أفريقيا 1962.. والقطبان والنجوم الزملكاوية ينعون الراحل على السوشيال ميديا

رحل عن عالمنا صباح اليوم ، أحمد مصطفى أسطورة الزمالك السابق عن عمر يناهز 82 عاما، وسط حزن يسيطر على أسرة القلعة البيضاء التى حرصت على تقديم نعى وفاته على السوشيال ميديا عبر وسائل التواصل الاجتماعى سواء لاعبين أو مدربين أو نجوم سابقين.





موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي فى دورى أبطال أفريقيا

يحل نادى الزمالك ضيفا على نادى ساجرادا الأنجولي، في إطار منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

يلتقى النادى الأهلى مع نادى الهلال السودانى على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.‏