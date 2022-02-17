شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين "مرافق مصر" و"نقابة الشؤون الإجتماعية الكويتية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية بالكويت برئاسة يحيى الدوسرى، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتنسيق بين النقابتين فى كافة المحافل المحلية والعربية والدولية ومواجهة مًجمل التحديات في إطار تعاون وعمل ومشترك لخدمة عمال البلدين الشقيقين .

وقال فؤاد الذي يرأس وفد عمالي مصري يزور الكويت حاليا، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذا البروتوكول جرى توقيعه بمقر نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية بالكويت، وبحضور قادة العمل النقابي الكويتي وجرى التأكيد خلاله على عمق العلاقات التاريخية في كافة المجالات بين البلدين، موضحاً أنه نقل للجانب الكويتي مناخ الاستثمار الأمن والاستقرار بمصر فى ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتميز بتوفير كافة برامج الحياة الكريمة للمواطنين وإقامة المشروعات العملاقة التي تخدم عملية التنمية وتوفر فرص العمل.

وأكد قيادات نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية بالكويت برئاسة يحيى الدوسرى للوفد العمالي المصري على التعاون العمالي التاريخي بين البلدين،وأن مصر والكويت يداً واحدة ،ويشهد التعاون السياسي والإقتصادي بين البلدين على ذلك ،موضحة أن العمالة المصرية في دولة الكويت تحظي بتقدير وإهتمام بالغ من القيادة السياسية والعمالية كونها عمالة كان ولا يزال لها تأثير في ملف العمل والعمال الكويتي، مضيفاً أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون والعمل المشترك وتبادل الزيارات وعقد الأنشطة المختلفة مع النقابة العاملة للعاملين بالمرافق العامة المصرية كونها من أعرق النقابات المصرية تضم 400 الف عضو وتدافع عن حقوق العاملين في قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي والإسكان وذلك بهدف خدمة عمال البلدين والمشاركة بشكل أوسع في عملية التنمية.



