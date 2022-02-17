شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد نهائى كرة القدم لختام الدورة الرياضية بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالملاعب المفتوحة بمدينة الأسمرات ٣ نهائى كرة القدم لختام الدورة الرياضية التى نظمتها محافظة القاهرة خلال إجازة نصف العام بين أبناء أندية المدن الجديدة التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات (الاسمرات ، أهالينا ، روضة السيدة ، المحروسة ، معًا ) .

ووزع محافظ القاهرة الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية ، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة ، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة ، ورؤساء المدن الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء، لافتا إلى أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق العشوائية وحرصها على بناء الإنسان قبل المكان أصبح واقعًا ملموسًا مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل .

وشملت الدورة الرياضية التى نظمتها المحافظة خلال إجازة نصف العام منافسات لمرحلتين فى كرة القدم بين النشء من عمر ١٢ عام إلى عمر ١٤ عام والشباب من عمر ١٦ عام وحتى عمر ٢٠ عام وحصل فريق معًا على المركز الاول وفريق الاسمرات على المركز الثانى فى دورى النشء ، كما حصل فريق المحروسة على المركز الاول وفريق الاسمرات على المركز الثانى فى دورى الشباب .