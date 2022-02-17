عبر بوابة السوشيال ميديا.. القبض على عامل ابتز 8 سيدات في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل بالفيوم؛ لارتكابه 8 وقائع تهديد وابتزاز لعدد من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تعددت البلاغات بشأن اضطلاع أحد الأشخاص باختراق حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعى خاصةً السيدات والفتيات والاستيلاء على محتوياتها من صور وإبتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور حيث بلغت الوقائع المرتكبة 8 وقائع بنطاق محافظات (الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية).

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (عامل - مقيم بدائرة مركز أبشواى بمديرية أمن الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه.