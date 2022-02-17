مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من رصد وتتبع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (عاطل- سبق اتهامه فى 6 قضايا ما بين "قتل – سرقة- شيك"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "قتل" - ومحكوم عليه بالسجن المشدد فـى قضية قتل عمد).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى حال تواجده بنطاق دائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة، مما أسفر عن مصرعه.

عُثر بجواره على (بندقية آلية و4 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدرى "الشابو والحشيش" - ميزان حساس).