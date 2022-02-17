انتشال جثة شاب بترعة في كرداسة.. والمعاينة: يرتدي ملابسه دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب غريق بإحى الترعة بمركز كرداسة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة بنطاق دائرة مركز كرداسة.

تحركت على الفور قوة من الإنقاذ النهري تنسيقا مع شرطة المسطحات المائية، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي استعجلت التحريات حول هوية المتوفى ووجود شبهة جنائية من عدمه.