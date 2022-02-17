ضبط 16 آلف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16602 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 3043 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(234) مخالفة السير بدون تراخيص، 64 مخالفة شروط التراخيص، 9 مخالفات دراجات نارية، 18 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.