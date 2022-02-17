الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية.. الجيزة تطلق مبادرة لرفع وعي الأسرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت محافظة الجيزة، مبادرة "الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية" بهدف مواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية والتي منها" تحمل الأهالي أكبر من طاقتهم المادية نظير شراء التجهيزات اللازمه للزواج لابناءهم وبناتهم ومواجهه ظاهرة الغارمات وجواز القاصرات.

وبحسب بيان اليوم، تستعد المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات توعوية لرفع وعي الأسرة المصرية نحو تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى الاقتراض والاستدانه خاصة بالقرى الأكثر فقراً وعدم المغالاة في تكاليف وأعباء الزواج.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المبادرة تستهدف معالجة بعض الظواهر السلبية والتي منها "ظاهرة الغارمات" وذلك في إطار توجهات الدولة بالقضاء على تلك الظاهرة والتى كانت سببا فى تقييد حريات العديد من السيدات بالسجن نتيجة عدم قدرتهم على سداد الديون وقامت الدولة بوضع عدة محاور رئيسية لدعم الغارمات منها: الدعم الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب للفئات الأكثر احتياجًا .

وأكد على دعمه الكامل لكافة المبادرات التي تخدم المجتمع، لافتآ بأن مبادرة "خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح" التي أطلقتها المحافظة خلال العام الماضي للتوعية بأهمية القضية السكانية و رفع وعي الأسر تجاه بعض القضايا الهامة والتي منها " زواج القاصرات - ختان الاناث - العنف ضد المرأة - الأمية والتسرب من التعليم " نالت تفاعل لدي المواطنين مما كان لها أثر أيجابي في تغيير بعض العادات والمفاهيم والسلوكيات المتوارثة حيث أسفرت المبادرة عن تنظيم أكثر من ١٤٥ ندوة توعوية شملت جميع الأحياء والمراكز والمدن.

وفي ذلك الإطار، عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة أجتماع تنسيقي بحضور الدكتور فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بديوان عام وزارة التنمية المحلية والأستاذة نرمين زكريا مدير وحدة السكان وتسريع الاستجابة المحلية بالمحافظة وممثلين المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والوحدات السكانية بالإحياء والمراكز والمدن واللجان السكانية والمنسقين بالمديريات الخدمية والرائدات الريفيات لوضع آليات تنفيذ مبادرة "الجواز مش جهاز " بالشكل الأمثل والتي من المقرر أن تبدء فعالياتها خلال أسبوعين.

وأكدت نائب المحافظ والمشرف علي وحدة السكان واللجان السكانية والمنسقين بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة وتسليط الضوء علي ظاهرة الغارامات والمغالاة في تكاليف الزواج لما لها من أبعاد أجتماعية خطيرة والتي أدت إلي أرتفاع معدلات التفكك الأسرى .

وأشارت هند، أنه سيتم التنسيق مع المختصين ورجال الدين وكذا توعية وتأهيل المقبلين علي الزواج وحث الأسر على الحد من تلك الظواهر السلبية.

وعقب اللقاء قامت نائب المحافظ بتكريم مدير وحدة السكان بالمحافظة والعاملين بالإدارة وتكريم الوحدات السكانية المتميزة بالإحياء والمراكز والمدن لما قدموه من تفاني في العمل متمنية لهم دوام التوفيق والسداد.