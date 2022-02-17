"قومي المرأة": شكر للرئيس السيسي على دعمه منظمة تنمية المرأة في العالم الإسلامي

وأكدت أن الدولة المصرية وفرت كل الدعم لهذه المنظمة الوليدة بالتعاون مع أشقاءها في كل الدول التعاون الإسلامي حتى تخرج إلى النور وتختار القاهرة مقرًا لها.

محمد يوسف

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