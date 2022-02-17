الثقافة: الدكتور هشام جمال قائمًا بأعمال نائب رئيس أكاديمية الفنون



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتكليف الدكتور هشام جمال الأستاذ بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، للقيام بأعمال نائب رئيس الأكاديمية بجانب عمله الأصلي وذلك لمدة عام.

يذكر أن الدكتور هشام جمال أحد الخبرات العلمية البارزة التي لها إسهامات مميزة في الجانبين الأكاديمي والعملي في مصر والعديد من الدول العربية، تخرج فى المعهد العالى للسينما عام 1987م بتقدير عام إمتياز وحصل فى هذا العام على جائزة " أبيـّة فريد" التى تمنح لأوائل الخريجين، حصل على درجة الماجستير فى الفنون عام 2001م بتقدير ممتاز عن الرسالة العلمية المعنونة بـ " الإبداع الفني للمصور بين الصورة السينمائية والصورة التليفزيونية"، وفى عام 2005م حصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون بمرتبة الشرف الأولى وذلك عن الرسالة المعنونة أثر تطور التكنولوجيا الرقمية على مستقبل الصورة السينمائية"، شغل العديد من المناصب منها وكيل للمعهد العالي للسينما ثم عميدا له عام عام 2019 وعميد المعهد العالى للسينما بالإسكندرية.

حاز العديد من شهادات التقدير لإخراجه مجموعة من الأفلام الوثائقية في مصر والدول العربية، عين عضوا في الكثير من المهرجانات السينمائية المصرية والعربية، وله العديد من المؤلفات والدراسات منها "التكنولوجيا الرقمية فى التصوير السينمائى الحديثDigital Cinema"، "التصوير التليفزيوني والإضاءة TV shooting & lighting techniques، "التصوير فى مختلف الوسائط Digital image in various mediators" ، "نظم الإنتاج المسرحي Theater productionssystems "، " نظم الإنتاج السينمائيFilm production systems " إلى جانب العديد من الاعمال تحت الطبع .