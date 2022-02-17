شكرا لقرائتكم خبر عن أعز صحاب.. قراء ”الخليج 365” يشاركون بصورهم مع الصديق الأخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل عدد كبير من قراء الخليج 365 مع مبادرة خدمة صحافة المواطن والتي تم نشرها لدعم الصداقة في شهر الحب، شارك القارئ مصطفى أبو خضره من محافظة الإسكندرية بصورة مع صديقة "إبراهيم مبارك" وقال: "رب أخ لم تلده أمى".





وشارك "محمود محمد" بصوره تجمعه مع صديقه "زياد عبده".





وشارك القارئ "حسن بديع" بصورة تجمعه مع صديقيه والذى خطف الموت أحدهم وهو المهندس "عادل عماد" وقال: "كان أجدع صاحب وقلب طيب كانت والابتسامة لا تفارقه".







وشارك بولس ماهر بصورة تجمعه مع صديق عمره "طارق البحيرى" وقال: "طارق الرجولة والجدعنه والقلب الطيب والعقل الحكيم والدم الخفيف والروح الحلوة والضحكة التى تنور الدنيا، طارق راح لربنا ووحشنا اوى مش هنشوفه تانى ولكن عايش جوايا لحد ما اروحله.. ادعوله بالرحمة والمغفرة.. ربنا يرحمك يا صاحبى".







ومن ذكريات الجامعة شارك القارئ "حسام سعيد" صورته مع أصدقائه "مصطفى أحمد" و "وليد فرغلى" و "ادهم أحمد".





بينما شارك القارئ "هانى محمود" من محافظة الجيزة صورته مع زوجته "هالة السيد" وقال : "صاحبي الحقيقي هي زوجتي شريكة حياتي ع المرة قبل الحلوة ربنا يخليكي ليا يا أحلي حاجه في الدنيا كلها". بينما شارك القارئ "هانى محمود" من محافظة الجيزة صورته مع زوجته "هالة السيد" وقال : "صاحبي الحقيقي هي زوجتي شريكة حياتي ع المرة قبل الحلوة ربنا يخليكي ليا يا أحلي حاجه في الدنيا كلها".

وشارك القارئ "أحمد عكر" مع صديقه الأقرب وهو قطته







وشارك القارئ "محمد" صورة مع صديق عمره ودراسته "فهد" وقال: "هو صاحبى وأخويا ورفيق عمرى ودراستى، مختلفين فى التشجيع بس زى بعض فى كل حاجة، فاهمنى دائما وعارف دماغى من غير ما اتكلم.. حتى فى لعب الكورة دائما فاهم دماغى مش لازم أنادى عليه عشان يفهمنى، عشرة عمري، عيشنا سوا تفاصيل حياتنا، ما بعرفش أخبى حاجة عليه ولا هو بيخبي حاجة عليا، سندى وما قصرش معايا فى أى حاجة طلبتها منه، بحب فرحته وبحبه يفرح لأن فرحته بتفرحنى، شكرا لوجودك فى حياتى يا فهد وربنا يديمنا أصحاب وسند لبعض طول العمر يا صديقى الصدوق".

