شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون بقمة أوروبا أفريقيا: القارة السمراء تواجه تحديات بمواجهة الإرهاب والرقمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أفريقيا تواجه تحديات عديدة، أولها النقلة الرقمية والإنترنت، والتحدى الثاني هو المناخ فهو تحدِ جسيم، فضلا عن التحدى الديمغرافي، فالقارة ذاخرة بالشباب عكس أوروبا، مشددًا على أن القارة تواجه تحديات حقيقية بشأن مكافحة الإرهاب.

وأضاف ماكرون خلال كلمته أمام قمة المشاركة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، بحضور الرئيس السيسي، أن هناك تعاون واضح بين أفريقيا وأوروبا في مجالات السلم والأمن والتعليم، ونعمل على مساعدة أفريقيا لتوفير فرص سانحة للشباب.

وتابع ماكرون، نحاول أن نرسى تحالف جديد والاعتماد على استراتيجية جديدة لمساعدة افريقيا على النجاح ، كاشفا عن 7 اجتماعات "مائدة مستديرة" للنظر في الحلول الملموسة للرد على التحديات التي تواجه القارة.

وكشف الرئيس الفرنسي، عن التوجه لإعادة توزيع حقوق سحب الأموال الخاصة بمساعدة البنوك الإنمائية الافريقية، وتوصيل الانترنت للقارة الأفريقية.