شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقى: القارة تحتاج لشراكة دون إملاءات من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماكي سال، رئيس السنغال ، والرئيس الدورى للاتحاد الأفريقى، إن أفريقيا تغيرت كثيرا بالرغم من بعض التعثر، مشيرا إلى أن قضية الديمقراطية تتقدم في أفريقيا، وكان النمو فى القارة أعلى من المتوسط العالمى بالرغم من آثار الجائحة التي تكبح النمو الآن.

وأضاف رئيس السنغال في كلمته أمام قمة المشاركة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أفريقيا تشهد تطورات وتغيرات جذرية، مؤكدا أن القارة تحتاج لشراكة تقوم على الأولويات والقيم المشتركة دون إملاءات من الخارج، مضيفا: "تود القارة أن تتفق على شراكة جديدة يتم إعادة صياغتها".

بدوره، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبى سعى للوصل إلى آلية للتنقل مع قارة أفريقيا مع مواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن أوروبا حشدت قدراتها من أجل مساعدة أفريقيا على تصنيع لقاحات كورونا.