وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع (سيناء- 6)

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القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك ذو مستويين ( سيناء- 6) والذى تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية، ويستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

تضمنت المرحلتين إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات وفقاً للمنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة بما يضمن تنفيذ المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار، عكست مدى الجاهزية والاستعداد العالى لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل، ما يسهم فى تطوير الفكر الاستراتيجى وتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة العاليه لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، مؤكداً أن القوات المسلحة ستستمر فى تطوير قدراتها وإمكاناتها فى كافة التخصصات بما يعزز الحفاظ على الأمن القومى المصرى وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.