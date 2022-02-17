شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن خطة توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائى للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائى، للفصل الدراسي الثانى على النحو التالى:

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمنهج شهر فبراير 2022

- تابع الوحدة السابعة عمليتا الضرب والقسمة: الحساب والعلاقات، و المفهوم الثاني: الدروس من 10 إلي 13، إجمالي 4 دروس ، أما بالنسبة لمنهج شهر مارس 2022- تابع الوحدة السابعة عمليتا الضرب والقسمة: الحساب والعلاقات، والمفهوم الثاني: الدروس من 14 إلي 16، والوحدة الثامنة درس ترتيب العمليات والمفهوم الأول الدروس من 1إلي 4، والوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية والمفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 7، والمفهوم الثاني: الدروس من 8 إلي 12، والمفهوم الثالث: الدروس من 13 إلي 14.

وعن منهج شهر إبريل 2022- تابع الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية، و تابع المفهوم الثالث: الدروس من 15 إلي 17، والوحدة العاشرة (الكسور العشرية) والمفهوم الأول: الدروس من 1إلي 4، والمفهوم الثاني: الدروس من 5 إلي 7، واالمفهوم الثالث: الدروس من 8 إلي 12، والوحدة الحادية عشر بيانات تحتوي علي كسور، والمفهوم الأول : الدروس من 1إلي 5.