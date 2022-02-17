شكرا لقرائتكم خبر عن الشهادة الإعدادية.. الخليج 365 ينشر نتيجة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 75.78%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح مدير كنترول الإعدادية

واليوم السابع ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية الأسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها من المحافظ.

وقدم محافظ القليوبية، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

كانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية،أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية للفصل الدراسي الأول، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح، وكذلك أيضا الانتهاء من رصد الدرجات والمراجعة تمهيدا لإعلان النتيجة رسميا، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبدوره أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك الانتهاء من عمليات مراجعة ورصد الدرجات، وتم إعلان النتيجة عبر الرابط التالى، والتى تم اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه وجه القائمين على أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية بمراعاة السرية التامة، وعدم استخراج أي نتائج قبل الإعلان الرسمي للنتيجة، مشيرا إلى أن من يخالف التعليمات في هذا الشأن سيتعرض للتحقيق الفوري، مؤكدا أنه جرى التنسيق مع جميع الإدارات تمهيدا لإعلان النتيجة في شكل درجات في جميع المواد الدراسية، التي أدى الطلاب الامتحان فيها، حيث عقدت الامتحانات ورقيا، وشهدت انتظاما هذا العام، دون تسريب أو معوقات.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أن المجموع الكلي للامتحان في الفصل الدراسي الأول يبلغ 140 درجة، من 280 درجة هي إجمالي المجموع الكلي للسنة الدراسية كاملة، في مواد "اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية"، وهي المواد التي تضاف للمجموع.