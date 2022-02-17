شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس سويسرا بكورونا بعد يوم من إعلان انتهاء الوباء فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصحية فى سويسرا، اليوم الخميس، إصابة الرئيس إجنازيو كاسيس، بفيروس كورونا وذلك بعد مرور يوم على إعلان نهاية الوباء في البلاد.

وكتبت السلطات الصحية الفيدرالية، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، "جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها الرئيس إيجابية"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "بعد مرور يوم على إعلان نهاية الوباء في البلاد".

يذكرأن، أعلنت سويسرا عن إلغاء عددا من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا اعتبارا من الغد ، وفى وقت سابق قررت الحكومة السويسرية، تخفيض مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من سبعة، للمساعدة في معالجة موجة عدوى "كوفيد-19" التي تهدد بإعاقة الاقتصاد.

ومنحت السلطات الصحية، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، موافقتها على هذه الخطوة، والتي تأتي في الوقت الذي يصاب فيه عشرات الآلاف من الأشخاص يوميا بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى.

وذكرت الحكومة السويسرية ، في بيان ، "أن الوضع الوبائي حرج ويصعب تقييمه، وقررنا تخفيض فترة الحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من 7، إذ يشعر المسؤولون بالقلق من أن الموجة يمكن أن تطغى على نظام الرعاية الصحية في البلاد حيث حصل ثلث السكان فقط على جرعتين و30٪ فقط حصلوا على جرعة معززة".

وأضافت الحكومة أن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الخميس.. مؤكدة أن متحور أوميكرون له وقت أقصر للعدوى ولانتقال إلى أشخاص آخرين.