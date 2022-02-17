شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة واشنطن فى موسكو: طرد روسيا لنائب السفير خطوة تصعيدية سنرد عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة الأمريكية في موسكو، إن طرد موسكو لنائب السفير الأمريكى خطوة تصعيدية سيتم الرد عليها، بحسب مصادر إعلامية.

وكانت قناة العربية قد أفادت فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن روسيا قامت بطرد نائب السفير الأمريكى فى موسكو.

وعلى سياق آخر، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قبل زيارتها لكييف من التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا فى مقال لها بصحيفة تليجراف.

وكتبت تروس تحذر الغرب من أنه "يجب ألا ينغمس فى شعور زائف بالأمن" بعد أن زعمت روسيا أنها سحبت قواتها من حدود البلاد، وقالت وزارة دفاعها يوم الثلاثاء، إنها بصدد سحب القوات بعد انتهاء التدريبات العسكرية لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا قال إن سبعة آلاف جندي آخرين وصلوا بدلا من ذلك.

وكرر هذا الادعاء وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الموجود في بروكسل للاجتماع مع وزراء دفاع الناتو الآخرين، وأضاف والاس أن القوات الروسية تقوم ببناء جسر من بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ، مضيفًا أنه سيحكم على روسيا "من خلال أفعالها".

وقالت تروس: "لا يوجد دليل حاليًا على انسحاب روسيا"، مضيفة: "يجب ألا تكون لدينا أوهام بأن روسيا يمكن أن تستمر في هذا الأمر لفترة أطول في حيلة وقحة لقضاء أسابيع أخرى - إن لم يكن شهور - في تخريب أوكرانيا وتحدي الوحدة الغربية".