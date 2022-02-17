شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك أمانة أنت أقوى من المخدرات.. مهرجان لصندوق مكافحة الإدمان بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية مهرجانا تحت عنوان "صحتك أمانة .. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك بقصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات والتصدي للظاهرة لحماية شباب المحافظة من الوقوع في براثن الإدمان.

وتضمن المهرجان ندوة لتعريف القيادات والموظفين من أبناء المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.



جانب من اطلاق مهرجان صحتك امانة انت اقوى من المخدرات

وافتتح المهرجان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور وكلاء الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.



اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان

واستعرض عمرو عثمان الأنشطة التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بمحافظة الإسماعيلية على مدار العام الماضى، حيث تم تنفيذ برامج توعوية ضمن برنامج "اختار حياتك" فى 70 مدرسة، وكذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج في 33 مركز شباب، كما خضع 7248 موظفا بالجهاز الإدارى للمحافظة والجهات التابعة لها للكشف عن تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى الكشف على 228 سائق حافلات مدرسية، وأن نسبة تعاطى سائقي المدارس بالمحافظة انخفضت لـ 0.5%، وكذلك الكشف 18509 سائق مهني على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومن يثبت تعاطيه يتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وكذلك تنفيذ مبادرات توعوية للمصطافين على الشواطئ خلال فترة الصيف عن أضرار تعاطى المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن"16023" للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

وأشاد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في تنفيذ البرامج الوقائية داخل المحافظة مع الاستمرارية في تكثيف هذه الأنشطة من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة.

ونقل عمرو عثمان تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤكدا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات والمهرجانات بمختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتوعية الشباب خطورة تعاطى المخدرة والتصدى لهذه الظاهرة كذلك أيضا توعية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم تطبيق القانون.

ووجه "عثمان" الشكر للمحافظ على دعمه المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة .

وفى نهاية اللقاء تم الخروج بعدة توصيات أهمها، الإسراع في انشاء "بيت التطوع " بجامعة قناة السويس كمقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليكون منارة للوقاية وتوعية الطلاب بأضرار الإدمان بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة تعاطى المخدرات، وإطلاق حملة "أوت دور" بكافة أنحاء المحافظة للتعريف بخدمات الصندوق والخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، أيضا تم التوصية بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة والهيئات التابعة لها ،وتنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان داخل جميع مدارس المراحل ، الإعدادية والثانوية " على مستوى المحافظة خلال الفصل الدراسى الثانى، وأيضا التوصية بانشاء وحدة للمشورة والبرامج الوقائية من الإدمان بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التدريبية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي عن كيفية بث رسائل التوعية عن أضرار الإدمان وتعاطى المواد المخدرة .



الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان