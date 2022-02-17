شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم .. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 علي نتيجة الفصل الدراسى الأول لـ الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم بعدما اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بنسبة نجاح بلغت 71.41% على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم

وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 64 ألفاً و450 طالب وطالبة، حضر منهم 64 ألفاً و52 طالب وطالبة، نجح من بينهم 45 ألفاً و741 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 71.41%.

ولفت المحافظ إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 100 طالب وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة، موضحًا أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغت 95%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 89%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 77.4%.

وقدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم فى بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

الفيوم .. تلقى طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية السبتووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم، إلى سرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدى وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022 ولمدة أسبوعين.