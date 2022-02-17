شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث فرص الاستثمار بمصر مع وفد المجلس الاقتصادى العربى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس، وفد المجلس الاقتصادى العربى الأفريقى لاستعرض فرص الاستثمار فى مصر والجهود التى بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتهيئة مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية.

كما استعرض فرص الاستثمار في مجال الإنتاج النباتي والحيواني وايضا الثروة السمكية والداجنة ، كما شرح للوفد مناخ الاستثمار المصري مشيرا إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار ومن أعلى الدول من حيث العائد على الاستثمار كما أنها دولة مستقرة .

أكد القصير أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للمستثمرين للمحليين والعرب والأجانب، كما أن مصر فيها قوة شرائية كبيرة تعدادها أكثر من 100 مليون كما أنها بوابة أفريقيا.

من ناحيته، أعرب رئيس الوفد عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وتطلعه لزيادة الاستثمار في مصر نظرا لما شهدته في الفترة الأخيرة من تطور على كافة الأصعدة سواء فى الزراعة أو غيرها من المجالات .