شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مؤتمر قائمة "مهندسون فى حب مصر" بقيادة هانى ضاحى بالبحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منذ قليل نقابة المهندسين بالبحيرة انعقاد المؤتمر الحاشد لقائمة "مهندسون في حب مصر"، التى تخوض الانتخابات على كافة المقاعد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالي، والمرشح لمنصب النقيب لدورة جديدة في الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل.

وتوافد عدد كبير من المهندسين على مقر نقابتهم بمدينة دمنهور لحضور مؤتمر المهندس هانى ضاحى وقائمته التى تضم 11 مهندسا فى التخصصات المختلفة.

وكانت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من تلقى التنازلات والطعون.

وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على مقعدالنقيب العام للمهندسين 23 مهندسا.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وأشارت اللجنة إلى أن يوم الجمعة 4 مارس 2022 سيتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وخصصت نقابة المهندسين رابطا للاستعلام إلكترونيا عن اللجان الانتخابية تسهيلا على المهندسين والمهندسات لمعرفة لجانهم الانتخابية على مستوى الجمهورية، طبقا لمخطط تقسيم الشعب الهندسية.