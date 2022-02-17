شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع آخر مستجدات تصنيع الدراجات بمصنع الإنتاج الحربي بقليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

د.أشرف صبحي: نستعد لتسليم دراجات المرحلة الأولي من "دراجتك دخلك"

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه المهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية، بجولة تفقدية في مصنع الانتاج الحربي بقليوب، لمتابعة الخطوات النهائية لتجهيز الدراجات تمهيداً لتسليمها ضمن مبادرة "دراجتك دخلك".

أكد وزير الشباب والرياضة أنه في ضوء المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية وتوجيهات رئيس الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة للفرد في المجتمع والعمل على تحسين الصحة العامة لهم مع استغلالها في العمل وتوفير دخل لجميع فئات المجتمع، حيث تبدأ وزارة الشباب والرياضة خلال الايام القادمة البدء في تسليم الدراجات ضمن المرحلة الاولي للمبادرة وذلك للشباب الذي تم اختيارهم من المتقدمين.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تأتي استكمالاً للمبادرات الخاصة بدراجتك صحتك والدراجة الكهربائية والتي تم إطلاقها جميعاً تحت الرعاية الكريمة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشيراً أن المشروع سيوفر 30 ألف فرصة عمل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسيتم إطلاق المراحل التالية بالصعيد والوجه البحرى ليتم إتاحة المزيد من فرص العمل خلال الفترات المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه بالإضافة إلى فرص العمل التي تتيحها المبادرة إلا أنها تتميز أيضاً بكونها مبادرة مصرية خالصة حيث أن تصنيع الدراجات يتم من خلال وزارة الإنتاج الحربي وهو الأمر الذى يعظم من شأن عوائد المبادرة سواء من ناحية الشباب او تعظيم عوائد التصنيع المحلى من خلال المصانع الوطنية.

الجدير بالذكر تستعد وزارة الشباب والرياضة لتسليم الدراجات في الايام القادمة، ضمن مشروع دراجتك دخلك والمتضمن توزيع إجمالي 30 ألف دراجة مجاناً على الشباب بغرض إتاحة 30 ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة في مجال توصيل الطلبات والخدمات اللوجستية بالتعاون مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص والاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضى ومؤسسة مصر الخير.

تتضمن المرحلة الأولى محافظات القاهرة الكبرى والمرحلة الثانية محافظات الصعيد والوجه القبلي والمرحلة الثالثة محافظات الوجه البحرى ومدن القناة.



دراجات



وزير الرياضة يتابع آخر مستجدات تصنيع الدراجات بمصنع الإنتاج الحربي بقليوب (2)