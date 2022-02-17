شكرا لقرائتكم خبر عن حصر منطقتى الجيارة وحوش النخيل بمصر القديمة لنقلهم لمساكن مفروشة بأرض الخيالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى أعمال حصر سكان مناطق الجيارة وحوش النخيل والسكر والليمون بحى مصر القديمة بجوار سور مجرى العيون، حيث من المقرر أن يتم نقل السكان لوحدات مفروشة لمشروع أرض الخيالة.

وتتواجد بالمنطقة لجان حصر السكان برئاسة اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، وبمتابعة من المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حيث يتم حصر منطقة الجيارة.

ومن المقرر أن تبدأ أجهزة المحافظة البدء فى نقل وتسكين أهالى منطقة الجيارة وحوش الغجر خلف سور مجرى العيون، وسيتم تسكين مشروع أرض الخيالة أولا ويضم ما يقرب من 2500 وحدة سكنية.