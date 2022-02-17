شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تفتتح مقرا جديدا لتقديم الخدمات النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين، ممثلا عن هيئة مكتب النقابة، برتوكول تعاون مشترك مع إحدى الأكاديميات لتقديم جميع الدورات التدريبية لطلبة الأكاديمية من خلال المحاضرين المعتمدين لدى نقابة المهندسين.

كما افتتح ناصر مقرا لتقديم الخدمات النقابية للمهندسين داخل الأكاديمية وقد أشار إلى أن هذا المقر يعتبر نموذجا تجريبيا تمهيدا لتعميم ذلك على جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وذلك للتيسير على المهندسين المتواجدين داخل هذه الجامعات والخريجين أيضا.

ولفت ناصر إلى أن نقابة المهندسين لديها مركزا لتقديم الخدمات داخل جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن الإدارات المعنية بنقابة المهندسين تقوم بجهد كبير لتيسير تقديم الخدمات المختلفة للمهندسين على رأسها إدارة الخدمات النقابية وإدارة التدريب وإدارة العلاقات العامة.

وقدم أمين الصندوق الشكر لمديرى هذه الإدارات تقديرا لجهودهم، وخلال الزيارة شهد أمين الصندوق عددا من مشروعات خريجى كلية الهندسة بالأكاديمية.