رئيس الوزراء: رصدنا عودة التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه توجد تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، برغم أن الدولة نفذت العديد من حملات الإزالة.

وأشار مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية ويجب الاستفادة من هذه المنظومة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

وأضاف رئيس الوزراء: لن نسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وإلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز أو التموين أو الأسمدة وغيرها بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.