رئيس الوزراء: محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه وقع قرارا بشأن تشكيل اللجان التي اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشددا على أن أعضاء اللجان المشكلة، سيتحملون المسئولية وأي تقاعس من أي مسئول ستتم محاسبته.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، وبحضور كل المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن وجود تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، برغم أن الدولة قامت بالعديد من حملات الإزالة، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الإستفادة من هذه المنظومة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.