المرور: غلق كلي لشارع معروف برمسيس لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تُجرى إدارة مرور القاهرة، عملية غلق كلي لشارع معروف بالوصلة من رمسيس بمنطقة وسط البلد بسبب مد كابلات جهد كهربائي لمدة 3 أيام وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مد كابلات جهد كهربائي، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لشارع معروف بالوصلة من شارع رمسيس وحتى شارع شامبليون، وذلك لمدة (3) أيام اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 17/2/2022 وحتى الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق 20 /2/2022.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.