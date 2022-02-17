شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الإبلاغ عن الرسائل والمكالمات المزعجة فى دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن طرق جديدة للإبلاغ عن المكالمات والرسائل المزعجة والاحتيالية، وذلك فى إطار حرص الجهاز على الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم وذلك بطريقة سهلة لا تستغرق أكثر من دقيقة.

ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات البلاغات والشكاوى الخاصة بالمكالمات والرسائل النصية غير المشروعة، عبر موقعه الإلكترونى، وتتمثل بعضها فى أرقام مجهولة المصدر أو مكتوبة بالحروف أو رسائل النصب من خلال طلب بيانات بنكية أو الإعلان عن الفوز بمكافآت وهمية، أو تلك الخاصة باستقبال أى عميل مكالمة دولية من رقم يظهر أنه محلى خاص بإحدى شركات المحمول المصرية.

وطالب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مستخدمى الاتصالات باتباع الخطوات التالية للإبلاغ عن تلك النوعية من الرسائل والمكالمات غير المشروعة، وذلك عبر موقع الجهاز الإلكترونى.

إليك كيفية الإبلاغ عن الرسائل والمكالمات الإزعاجية والاحتيالية:

يمكن للعميل الإبلاغ عن الرسائل الإزعاجية والاحتيالية من خلال ملء الخانات المخصصة للبلاغ عبر موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

الاسم كما هو بالرقم القومى

الرقم القومى

البريد الإلكترونى

رقم التليفون للتواصل

نوع البلاغ

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يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.