شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الطبية: مضاعفة 3 إعانات للأعضاء خلال عام وصرف 83 مليون جنيه للمستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد يصرف عدة إعانات للأعضاء بلغت قيمتها الإجمالية نحو 83 مليونا و185 ألف جنيه خلال عام 2021، لأكثر من 26 ألف عضو، لافتا إلى اتخاذ المجلس قرارات بمضاعفة قيمة 3 إعانات خلال عام واحد، حيث تم رفع إعانة الجنازة والعجز الكلى أو الجزئى من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع إعانة التجنيد من 500 إلى 1000 جنيه، فضلا عن صرف الإعانة الاستثنائية للمصروفات المدرسية مرة واحدة سنوياً بقيمة 2000 جنيه بدلاً من مرتين تخفيفا على الأعضاء.

وأوضح حمزة، فى بيان، أن الإعانات التى يصرفها الاتحاد لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، هى:

1 - التجنيد، بقيمة 1000 جنيه، تُصرف مرة واحدة بالعمر، أثناء تواجد العضو بالخدمة العسكرية الإلزامية.

2 - الوضع، بقيمة 1000 جنيه، تُصرف مرة واحدة بالعمر، عن مولود واحد فقط، وتًرف لعضوات الاتحاد فقط.

3 - علاج شهرى، بقيمة 500 جنيه، تُصرف مرتين سنويا، بواقع 3 آلاف جنيه خلال شهر يونيو، و3 آلاف جنيه خلال شهر ديسمبر من كل عام، وذلك للحالات المرضية المُزمنة المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 259.

4 - علاج بفواتير، بقيمة 2500 جنيه، تُصرف مرة واحدة، عن عملية وحالة مرضية حال عدم اشتراك العضو فى مشروع العلاج.

5 - استثنائية علاجية، بقيمة 2000 جنيه تُصرف مرة واحدة سنويا، للحالات المرضية المُزمنة بخلاف العلاج الشهرى أو العلاج بالفواتير.

6 - استثنائية دراسة، بقيمة 2000 جنيه، تُصرف مرة واحدة سنويا، للأرامل والمُطلقات بشرط عدم تواجد الإبن فى مدرسة دولية أو جامعة خاصة.

7 - استثنائية تصرف مرة واحدة بالعمر، لـ18 حالة، هى:

- زراعة الكبد 10آلاف جنيه.

- زراعة الكلى 10 آلاف جنيه.

- زراعة القوقعة 7 آلاف جنيه.

- زراعة النخاع 10 آلاف جنيه.

- حالات الفشل والغسيل الكلوى 2500 جنيه.

- الورم الخبيث والأورام السرطانية بأنواعها 10 آلاف جنيه.

- تركيب الدعامات 3 آلاف جنيه.

- التصلب المتعدد 4 آلاف جنيه.

- الذئبة الحمراء 1000 جنيه.

- تليف الكبد والطحال 2500 جنيه.

- نزيف المخ والجلطات المؤدية لشلل نصفى 5 آلاف جنيه.

- الشلل الرباعى 10 آلاف جنيه.

- الشلل الرعاش 2500 جنيه.

- بتر أحد الأطراف 5 آلاف جنيه، لكل طرف من الأطراف الأربعة.

- الروماتيد 2500 جنيه.

- الكوارث مثل الحرائق أو إنهيار العقار.. 10 آلاف جنيه.

- أى حالات أخرى تستحق الدعم وغير مذكورة فى الحالات السابقة.

8 - استثنائية عجز، بقيمة 2000 جنيه، تُصرف 4 مرات بالعام خلال أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، بشرط عدم بلوغ العضو سن المعاش وقرار بالعجز من الكومسيون الطبى أو التأمين الصحى.

9 - استثنائية بقرار مجلس الاتحاد، وتُحدد قيمتها وفق الحالة.

10- حبس احتياطى، بقيمة 250 جنيها شهريا، تُصرف طوال فترة الحبس الاحتياطى وتقديم ما يفيد فترة الحبس على ذمة قضية غير مُخلة بالشرف والآداب.

11- حبس احتياطى متزوج، بقيمة 500 جنيه شهريا، تُصرف طوال فترة الحبس الاحتياطى وتقديم ما يفيد فترة الحبس على ذمة قضية غير مُخلة بالشرف والآداب.

12- مصروفات الجنازة، بقيمة 2000 جنيه، تُصرف بعد تقديم "استمارة أ.ن من النقابة الخاصة بالعضو، وصورة إعلام الوراثة، مستخرج من شهادة الوفاة، وصورة الرقم القومى لمقدم الطلب على أن يكون من ورثة العضو، ومستند رسمى يفيد الصرف على الجنازة.