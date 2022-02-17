شكرا لقرائتكم خبر عن وقف مدير إدارة أوقاف المحلة أول عن العمل لتقصيره فى متابعة المهام المكلف بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف الشيخ "ى.ح" مدير إدارة أوقاف المحلة أول عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات أو مدة ثلاثة أشهر أيهما أقرب مع إعفائه من القيام بتسيير أعمال إدارة أوقاف المحلة أول، لتقصيره فى متابعة المهام المكلف بها.

وذكر بيان للوزارة، اليوم، أن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الغربية والمرفوعة لرئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش وعلى مذكرة لجنة القيم.

فى سياق منفصل يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة غدا، تحت عنوان "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، ضمن خطة خطب الجمعة خلال شهر فبراير الجارى.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، بالإضافة إلى الالتزام بالوقت المحدد للخطبتين الأولى والثانية "10 دقائق"، مراعاة للظروف الراهنة.

وتفتتح وزارة الأوقاف غدا 15 مسجدًا، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 582 مسجدًا، منها 495 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و87 مسجدًا صيانة وترميمًا.