شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تستعرض مع سفير إسبانيا تطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية وتوريد 7 قطارات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وزارة النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة وذلك لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

وأكدت وزارة النقل على التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر مشيرة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الأسبانية.

واستعرض الجانبان خطة توريد عدد 7 قطارات تالجو التي سيتم توريدها من الشركة لهيئه السكك الحديديه والتي من المخطط أن يصل أول قطار منها خلال الفترة القادمة وطالبت الوزارة بتوريد جميع القطارات خلال العام الحالي لتدعيم أسطول قطارات السكك الحديدية المصرية لاستمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب خاصة وأن قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر، والتي مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا.

كما تطرقت المباحثات إلى عدد من المشروعات المشتركة والتي سيتم تمويلها من الجانب الاسباني في مجالي السكك الحديدية والمترو مثل مشروعي تطويرخطي السكك الحديدية ( قليوب /منوف/طنطا ) ، و(قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق )، واللذين تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تاليس الإسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات وأعمال السكة على الخطين، وكذلك مشروع تطوير خط السكك الحديدية (طنطا/ ميت غمر /الزقازيق) والذى تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الستوم الإسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنطمة الاشارات وأعمال السكة على الخط كما تم التطرق إلى اهتمام وعرض تالجو للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر وفقاً لأعلى المعايير الأوروبية وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية.

كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بقيام تحالف ميتسوبيشي وكاف الاسبانية لتحديث 23 قطارا للخط الأول وإعادة تأهيل قطارات الخط الثاني للمترو، حيث أكدت الوزارة على ضرورة الإسراع فى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، لكى يتم البدء في تنفيذها خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير كافة عناصر مرفقي السكك الحديدية والمترو لتسهيل تنقل المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم، وأكد السفير الإسباني على عظمة ما يتحقق في قطاع النقل فى مصر وأن وزارة النقل في مصر تنفذ مشروعات ضخمة وعملاقة وأن الشركات الاسبانية تتطلع الى مزيد من التعاون مع الجانب المصري في شتى مجالات النقل.