شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم حساب مقايسة توصيل الكهرباء للمنازل بالتكلفة النمطية أو الفعلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كيفية حساب تكلفة توصيل التيار الكهربائى للمنشآت السكنية سواء بالتكلفة النمطية أو الفعلية كالآتى :

1- يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررة 450 جنيها لكل ك.ف.أ، وذلك للمنشآت السكنية التى لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 ك.ف.أ، والتى لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية فى الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن 100 متر.

2- يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة الفعلية حال زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 ك.ف.أ، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنية بقدرة حتى 500 ك.ف.أ وأقرب نقطة تغذية فى الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن 100 متر.