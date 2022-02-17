شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية التأمين الصحى الشامل تستعرض خدمات الصحة النفسية بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحى الشامل، الاجتماع الأسبوعى للجنة التنسيقية، والذى انعقد بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر .

وفى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزاراء للجنة التنسيقية بإعداد تصور استراتيجى لمحافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ليغطى كل محافظات الجمهورية فى غضون 10سنوات بدلًا من 15عام .

وأعلنت اللجنة التنسيقية، خلال اجتماعها، أنه بنهاية يونيو المقبل، سيكون هناك تصورا استراتيجيا للمحافظات الإضافية التى سيتم ضمها للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بناءً على مخرجات الدراسة الاكتوارية المتعلقة باختيار السيناريو الأكثر كفاءة لنظام التامين الصحى الشامل، والتى تضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وبما يحقق رؤية القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني لمشروع التأمين الصحي الشامل ليشمل كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

وثمّن الدكتور أحمد السبكى الجهد الذى تقوم به اللجنة الرباعية لميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، مؤكدًا دعم قرار اللجنة الرباعية لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، فيما يتعلق بتطوير البرامج الرقمية للتحول الرقمى للمنظومة الجديدة.

مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم 180 بالموافقة على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديريات الشئون الصحية بكل من محافظتى الأقصر والإسماعيلية، للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن ذلك يعزز كفاءة المنظومة الجديدة، ويضمن إتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل بأعلى مستويات الجودة العالمية.

وتطرق اجتماع اللجنة التنسيقية إلى موقف التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتى من المقرر أن ينطلق التشغيل الرسمى بها قريبًا داخل 36 منشأة طبية منها 32 وحدة ومركز رعاية أولية إلى جانب 4 مستشفيات تشمل "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، مستشفى فايد التخصصى".

فيما استعرضت اللجنة التنسيقية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، آليات تقديم خدمات الصحة النفسية بالمنظومة الجديدة، وموقف إدراج الحزم الخدمية للصحة النفسية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

عُقِد الاجتماع بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث للتأمين الصحي الشامل، وهم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الأستاذ حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتورة مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والدكتور جمال رطبة مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية، واللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية ، والدكتورة شيماء عبدالله، مدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتورة سالي عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المدير التنفيذي للهيئة، أ.عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الشامل، م.محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الشامل، د. ريهام الشناوي، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

ويشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاثة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل وامتداد مظلته لكل المصريين.