شكرا لقرائتكم خبر عن رب أخ لم تلده أمك.. قراء ”الخليج 365” يشاركون بصور أعز الأصحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل عدد كبير من قراء الخليج 365 مع مبادرة خدمة صحافة المواطن، والتي تم نشرها لدعم الصداقة في شهر الحب، شارك القارئ "محمد رشاد" بصورة مع مجموعه من أصدقائه وقال: "أجدع ناس عندى".







وشارك القارئ "محمد أسامة" بصورة له مع صديقه "أحمد رضا" وقال : "أكتر من أخ".





وشارك جورج بصورة له مع صديقه بيشوى وقال "ده اخويا مش صاحبى".



وشارك محمد أبو الحمد بصورة له مع صديقه حمدى الخواجه.





وشارك القارئ محمد السيد بصورة له مع صديقه أحمد فارس وقال: "أكتر من الإخوات منذ أكثر من 18 سنة ورغم سفره خارج مصر إلا أن التواصل معه يوميا".





وأرسل مصطفى صابر صورة له مع صديقه محمد حلمى وقال : "صديق العمر كله ودائما في ظهرى ومتأخرش عنى في وقت الشده".







وشارك محمود رضا بصورة مع صديقه خالد عبد الغنى







وشارك القارئ فهمي محمود بصورة مع صديقه محمد عماره وقال : "أخويا مش صاحبى عشرة وصداقه 20 سنة".







شارك محمود ناجي بصورة مع صديقه "محمد رجب" والذى توفى منذ شهر في حادث وقال : "ده الأخ والصاحب وكل حاجة".







وشارك محمود عيد بصورة له مع أصدقائه

